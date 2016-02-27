В Сирии убит один из лидеров "Хезболлах"

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Один из известных полевых командиров ливанского движения "Хезболлах" Али Ахмед Файяд убит во время столкновений в Алеппо на севере Сирии. Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, Файяд был убит во время столкновения в районе Ханасир.

В этом районе на прошлой неделе произошли ожесточенные бои между силами режима Башара Асада и террористической ИГ. Активную поддержку Асаду оказывают ополченцы "Хезболлах".

Район Ханасир расположен на восточной трассе, ведущей к городу Алеппо.