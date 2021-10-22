В Сирии террористы обстреляли населенный пункт, есть погибший и раненый

Военнослужащий армии Сирии погиб в результате минометного обстрела около населенного пункта Мизнас в провинции Алеппо.

Военнослужащий армии Сирии погиб в результате минометного обстрела около населенного пункта Мизнас в провинции Алеппо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В провинции Алеппо в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района населенного пункта Кафер-Нуран по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мизнас, погиб военнослужащий сирийской армии", - сказал он.

Также, по словам представителя Минобороны РФ, один сирийский военнослужащий получил ранение в результате снайперского обстрела террористами из района города Текад по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Аджель.