В Сирии террористы атаковали автобус, есть погибшие

Террористы напали на автобус в районе города Саламия в сирийской провинции Хама, шесть человек погибли.

Террористы напали на автобус в районе города Саламия в сирийской провинции Хама, шесть человек погибли.

Как передает Report, об этом сообщает сирийская газета Al-Watan со ссылкой на военный источник.

По данным собеседника издания, теракт произошел рядом с поселением Вади Узейб. "Сирийские военные, находящиеся там, завязали бой с террористами, что привело к блокировке трассы", - добавил он.

Сирийское государственное агентство САНА сообщало 30 декабря о нападении на автобус с мирными жителями на трассе "Дейр-эз-Зор - Пальмира". В результате взрыва тогда погибли 28 человек, 13 получили ранения.