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В Сирии террористы атаковали автобус, есть погибшие

В Сирии террористы атаковали автобус, есть погибшие Террористы напали на автобус в районе города Саламия в сирийской провинции Хама, шесть человек погибли.
Другие страны
4 января 2021 г. 02:31
В Сирии террористы атаковали автобус, есть погибшие

Террористы напали на автобус в районе города Саламия в сирийской провинции Хама, шесть человек погибли.

Как передает Report, об этом сообщает сирийская газета Al-Watan со ссылкой на военный источник.

По данным собеседника издания, теракт произошел рядом с поселением Вади Узейб. "Сирийские военные, находящиеся там, завязали бой с террористами, что привело к блокировке трассы", - добавил он.

Сирийское государственное агентство САНА сообщало 30 декабря о нападении на автобус с мирными жителями на трассе "Дейр-эз-Зор - Пальмира". В результате взрыва тогда погибли 28 человек, 13 получили ранения.

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