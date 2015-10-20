​В Сирии сбит русский беспилотник

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Русский дрон «Орлан» сбит в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera.

Информацию о сбитом беспилотнике подтвердило командование террористической группировки «Джейш аль-Муджахидин». Дрон сбит в районе Алеппо.

Между тем Reuters сообщил, что повстанцы из трех прозападных группировок, сражающихся против Асада, получили произведенное в США вооружение, в частности, противотанковые системы. Командование повстанцев заявило, что полученного оружия не достаточно и требуется гораздо больше.