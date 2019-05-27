​В Сирии пять мирных жителей Скальбии погибли при обстреле боевиков

Руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин заявил, что боевики обстреляли населённый пункт Скальбия, в результате чего погибли пять мирных жителей, 12 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", боевики с территории зоны деэскалации Идлиб пять раз обстреляли населённый пункт Скальбия из реактивных систем залпового огня.

В общей сложности ими было выпущено 38 ракет. Несколько ракет попали в Национальную больницу в Скальбии.