В Сирии пройдут президентские выборы

Выборы президента проводятся в среду в Сирийской Арабской Республике, фаворитом на них выступает действующий глава государства Башар Асад

Выборы президента проводятся в среду в Сирийской Арабской Республике, фаворитом на них выступает действующий глава государства Башар Асад.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции в Дамаске министр внутренних дел Мухаммед Рахмон. В волеизъявлении примут участие свыше 18 млн граждан. По его словам, голосование будет проходить на 12 102 избирательных участках, которые откроются в 07:00 и будут работать до 19:00.

Рахмон отметил, что власти заранее провели необходимые санитарно-профилактические мероприятия, учитывая угрозу заражения коронавирусом. "Все сделано для удобства граждан, и им остается только соблюдать социальную дистанцию и пользоваться защитными масками", - подчеркнул он.

Борьбу за пост главы государства ведут три кандидата: Асад, бывший депутат от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи. Срок президентских полномочий составляет семь лет.