О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Сирии пройдут президентские выборы

В Сирии пройдут президентские выборы Выборы президента проводятся в среду в Сирийской Арабской Республике, фаворитом на них выступает действующий глава государства Башар Асад
Другие страны
26 мая 2021 г. 03:09
В Сирии пройдут президентские выборы

Выборы президента проводятся в среду в Сирийской Арабской Республике, фаворитом на них выступает действующий глава государства Башар Асад.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции в Дамаске министр внутренних дел Мухаммед Рахмон. В волеизъявлении примут участие свыше 18 млн граждан. По его словам, голосование будет проходить на 12 102 избирательных участках, которые откроются в 07:00 и будут работать до 19:00.

Рахмон отметил, что власти заранее провели необходимые санитарно-профилактические мероприятия, учитывая угрозу заражения коронавирусом. "Все сделано для удобства граждан, и им остается только соблюдать социальную дистанцию и пользоваться защитными масками", - подчеркнул он.

Борьбу за пост главы государства ведут три кандидата: Асад, бывший депутат от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи. Срок президентских полномочий составляет семь лет.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
25 мая 2021 г. 10:26
Швыдкой: В ЮНЕСКО убедятся, что все заявления Ильхама Алиева о памятниках культуры выполняются
Швыдкой: В ЮНЕСКО убедятся, что все заявления Ильхама Алиева о памятниках культуры выполняются
24 мая 2021 г. 17:46
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
22 мая 2021 г. 18:29
Парламент утвердит решение об объявлении Шуши культурной столицей Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
Парламент утвердит решение об объявлении Шуши культурной столицей Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
21 мая 2021 г. 15:22
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
21 мая 2021 г. 12:38
В Шуше воздвигнут памятники Узеиру Гаджибекову и Бюльбюлю - ЭКСКЛЮЗИВ
В Шуше воздвигнут памятники Узеиру Гаджибекову и Бюльбюлю - ЭКСКЛЮЗИВ
20 мая 2021 г. 17:43
В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК
В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК
20 мая 2021 г. 10:15
Депутат: Латвия может помочь Азербайджану в восстановлении освобожденных земель - ЭКСКЛЮЗИВ
Депутат: Латвия может помочь Азербайджану в восстановлении освобожденных земель - ЭКСКЛЮЗИВ
20 мая 2021 г. 09:30
Посол: Между Азербайджаном и Турцией нет неразрешимых вопросов - ИНТЕРВЬЮ
Посол: Между Азербайджаном и Турцией нет неразрешимых вопросов - ИНТЕРВЬЮ
19 мая 2021 г. 18:03
От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные тесты на COVID-19
От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные тесты на COVID-19
19 мая 2021 г. 14:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi