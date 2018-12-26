В Сирии произошла перестрелка между террористическими группировками ИГ и РПК

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В расположенном на востоке Сирии регионе Дейр эз-Зор идет перестрелка между террористическими группировками ИГ и РПК/YPG-PYD.

Как сообщает Report, информацию распространило агентство Anadolu.

Сообщается, что ИГ после захвата считающейся последней крепостью района Хадджин захватил и центр муниципалитета Бухатир. Эта террористическая группировка захватила также районы Шиифте, Багоз, Сусе и Бухасан.

Отметим, что сообщается о захвате группировкой РПК/YPG-PYD одной трети Сирии. В западной части Дейр эз-Зор присутствует режим Башара Асада.

Напомним, что регион Дейр эз-Зор богат нефтяными месторождениями. После расчищения региона от ИГ США и террористическая РПК/YPG-PYD взяли контроль над городом.