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    В Сирии произошла перестрелка между террористическими группировками ИГ и РПК

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В расположенном на востоке Сирии регионе Дейр эз-Зор идет перестрелка между террористическими группировками ИГ и РПК/YPG-PYD.

    Как сообщает Report, информацию распространило агентство Anadolu.

    Сообщается, что ИГ после захвата считающейся последней крепостью района Хадджин захватил и центр муниципалитета Бухатир. Эта террористическая группировка захватила также районы Шиифте, Багоз, Сусе и Бухасан.

    Отметим, что сообщается о захвате группировкой РПК/YPG-PYD одной трети Сирии. В западной части Дейр эз-Зор присутствует режим Башара Асада.

    Напомним, что регион Дейр эз-Зор богат нефтяными месторождениями. После расчищения региона от ИГ США и террористическая РПК/YPG-PYD взяли контроль над городом.

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