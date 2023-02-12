В Сирии при нападении ИГИЛ погибли не менее 4 человек, еще 10 пострадали

В Сирии при нападении ИГИЛ погибли не менее 4 человек, еще 10 пострадали

По меньшей мере четыре человека погибли, еще 10 пострадали в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в сирийской провинции Хомс, расположенной в центральной части страны.

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По меньшей мере четыре человека погибли, еще 10 пострадали в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в сирийской провинции Хомс, расположенной в центральной части страны. Как передает Report со ссылкой на агентство SANA, целью нападения стала группа гражданских лиц, которые собирали трюфельные грибы в 70 км к югу от Пальмиры. Среди погибших есть одна женщина. Все пострадавшие госпитализированы с огнестрельными ранениями в медучреждения города Хомс. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке ISIS attack in Syria leaves at least 4 dead, 10 injured