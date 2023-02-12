В Сирии при нападении ИГИЛ погибли не менее 4 человек, еще 10 пострадали

По меньшей мере четыре человека погибли, еще 10 пострадали в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в сирийской провинции Хомс, расположенной в центральной части страны.
Как передает Report со ссылкой на агентство SANA, целью нападения стала группа гражданских лиц, которые собирали трюфельные грибы в 70 км к югу от Пальмиры. Среди погибших есть одна женщина. Все пострадавшие госпитализированы с огнестрельными ранениями в медучреждения города Хомс.