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    ​В Сирии после обстрела Хомса боевиками скончался российский военнослужащий

    Российские военные медики в течение двух суток боролись за его жизнь

    Баку. 11 Май. REPORT.AZ/ Российский военнослужащий скончался от тяжелых ранений, полученных после обстрела боевиками в сирийской провинции Хомс, солдат был представлен к государственной награде посмертно.

    Как передает Report, об этом сообщил в среду представитель российского пункта базирования "Хмеймим".

    "В провинции Хомс, при выполнении задач по сопровождению автомобилей российского Центра примирения враждующих сторон, в результате обстрела боевиками получил тяжелые ранения российский военнослужащий Антон Ерыгин", — сказал он.

    Военнослужащий был оперативно доставлен в госпиталь, где российские военные медики в течение двух суток боролись за его жизнь, но спасти Ерыгина не удалось. Командованием военнослужащий представлен к государственной награде посмертно.

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