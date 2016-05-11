​В Сирии после обстрела Хомса боевиками скончался российский военнослужащий

Баку. 11 Май. REPORT.AZ/ Российский военнослужащий скончался от тяжелых ранений, полученных после обстрела боевиками в сирийской провинции Хомс, солдат был представлен к государственной награде посмертно.

Как передает Report, об этом сообщил в среду представитель российского пункта базирования "Хмеймим".

"В провинции Хомс, при выполнении задач по сопровождению автомобилей российского Центра примирения враждующих сторон, в результате обстрела боевиками получил тяжелые ранения российский военнослужащий Антон Ерыгин", — сказал он.

Военнослужащий был оперативно доставлен в госпиталь, где российские военные медики в течение двух суток боролись за его жизнь, но спасти Ерыгина не удалось. Командованием военнослужащий представлен к государственной награде посмертно.