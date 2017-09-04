В Сирии погибли двое российских военных

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Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Двое российских военнослужащих-контрактников погибли в провинции Дейр эз-Зор в Сирии в результате обстрела террористами ИГ.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

"Военнослужащие контрактной службы сопровождали автомобильную колонну российского Центра по примирению враждующих сторон. При следовании в провинции Дейр эз-Зор автомобильная колонна подверглась минометному обстрелу террористами ИГИЛ. В результате обстрела один российский военнослужащий погиб, ещё один получил тяжёлые ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что раненый был оперативно доставлен в госпиталь, где военные медики боролись за его спасение, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Военнослужащие представлены командованием к государственным наградам.