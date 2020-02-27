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В Сирии погибли два турецких солдата

​В Сирии погибли два турецких солдата

Двое турецких военнослужащих погибли при обстреле со стороны правительственных войск Сирии в Идлибской зоне деэскалации.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в сообщении министерства национальной безопасности Турции.

"В результате воздушного удара по нашим военнослужащим в Идлибском регионе двое наших военнослужащих погибли, еще двое пострадали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что турецкие военные наносят ответные удары по позициям правительственных войск Сирии.

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