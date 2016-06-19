​В Сирии погиб военнослужащий российского Центра по примирению

Баку. 19 Июня. REPORT.AZ/ Военнослужащий охранения гуманитарного конвоя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Андрей Тимошенков погиб, предотвратив прорыв начиненного взрывчаткой автомобиля к месту выдачи гуманитарной помощи мирному населению в провинции Хомс.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сержант Тимошенков Андрей Леонидович остановил начиненный взрывчаткой автомобиль, открыв по нему огонь из стрелкового оружия. При взрыве управляемого смертником автомобиля сам Андрей получил ранение несовместимое с жизнью", — говорится в сообщении.

Отмечается, что военные врачи на авиабазе Хмеймим больше суток боролись за жизнь военнослужащего, однако от полученного тяжелого ранения 16 июня Тимошенков умер.