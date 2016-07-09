В Сирии погиб российский экипаж боевого вертолета Ми-25

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Российский экипаж боевого вертолета Ми-25 погиб в Сирии.

Как передает Report, об этом сообшил Минобороны РФ.

"8 июля 2016 года российские военные летчики-инструкторы Ряфагать Хабибулин и Евгений Долгин совершали облет сирийского вертолета Ми-25 с боекомплектом в провинции Хомс (Сирия). В этот период времени восточнее Пальмиры крупный отряд боевиков ИГИЛ атаковал позиции сирийских войск и, прорвав оборону, стремительно продвигался вглубь района, создав угрозу захвата господствующих высот", - говорится в сообщении военного ведомства.

"Израсходовав боекомплект, при развороте на обратный курс, огнем с земли вертолет был подбит террористами и упал в районе, подконтрольном сирийской правительственной армии. Экипаж вертолета погиб", - сообщило Минобороны РФ.