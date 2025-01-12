В Сирии освободили 360 арестованных в ходе беспорядков в Хомсе

Власти переходного правительства Сирии освободили большую группу граждан, задержанных в ходе операции силовиков по восстановлению стабильности в городе Хомс (160 км от Дамаска) после прокатившихся там волнений в конце декабря.

Власти переходного правительства Сирии освободили большую группу граждан, задержанных в ходе операции силовиков по восстановлению стабильности в городе Хомс (160 км от Дамаска) после прокатившихся там волнений в конце декабря.

Как передает Report, об этом сообщил газете Al Watan источник в провинциальном управлении общей безопасности.

"На свободу выпущены 360 человек, которые участвовали в беспорядках, но не причастны к военным преступлениям против населения в период правления экс-президента Башара Асада, - указал он. - Такое решение принято после проведенного предварительного расследования, выпущенные на свободу дали обязательство не предпринимать никаких враждебных действий против новой сирийской администрации".

Напомним, что 25-26 декабря в Латакии, Джебле, Тартусе и Хомсе прошли акции протеста алавитов - представителей религиозного меньшинства Сирии, - которые сопровождались нападениями на полицейские участки и патрульные машины. Власти в ответ ввели комендантский час и направили в прибрежные районы подкрепления, они обвинили в подстрекательстве к беспорядкам сторонников экс-президента Башара Асада.

По данным телеканала Al Hadath, в ходе проведенной операции к концу декабря было задержано 587 разыскиваемых лиц, обвиненных в неповиновении властям и незаконном хранении оружия. Облавы на районы, где укрываются сторонники бывших властей, были проведены также в Алеппо, Хаме и ряде кварталов Дамаска.

С начала января в сирийских провинциях проводится кампания, в ходе которой офицеры и солдаты бывших ВС республики, а также сотрудники силовых ведомств могут добровольно сдаться властям и пройти проверку в правоохранительных органах.