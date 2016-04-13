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    ​В Сирии начались парламентские выборы

    Более 7 тыс. участков открылись в семь часов утра

    Баку. 13 Апреля. REPORT.AZ/ На территории Сирии открылись избирательные участки для голосования граждан на парламентских выборах.

    Как передает Report, об этом сообщает сирийское агентство SANA.

    Более 7 тыс. участков открылись в семь часов утра, они будут открыты до семи вечера. Голосование может продлеваться на срок до пяти часов решением верховной комиссии.

    В сообщении также говорится, что для освещения мероприятия в отеле Sheraton в Дамаске создан медиа-центр.

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