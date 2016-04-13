​В Сирии начались парламентские выборы

Баку. 13 Апреля. REPORT.AZ/ На территории Сирии открылись избирательные участки для голосования граждан на парламентских выборах.

Как передает Report, об этом сообщает сирийское агентство SANA.

Более 7 тыс. участков открылись в семь часов утра, они будут открыты до семи вечера. Голосование может продлеваться на срок до пяти часов решением верховной комиссии.

В сообщении также говорится, что для освещения мероприятия в отеле Sheraton в Дамаске создан медиа-центр.