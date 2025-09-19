Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    В Сирии ликвидирован один из лидеров ИГ, причастный к терактам в разных странах

    Другие страны
    • 19 сентября, 2025
    • 16:31
    В Сирии ликвидирован один из лидеров ИГ, причастный к терактам в разных странах

    Иракская служба по борьбе с терроризмом заявила о ликвидации одного из ключевых лидеров террористической группировки ИГ в результате совместной операции с международной коалицией во главе с США на территории Сирии.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

    Согласно информации, в ходе спецоперации был убит Омар Абдул Кадер Бассам, более известный под именем Абдул Рахман Аль-Халаби.

    Аль-Халаби стоял за организацией взрыва посольства Ирана в Ливане, а также планировал серию терактов в Европе и США, которые были успешно предотвращены благодаря слаженной работе международных разведслужб.

