В Сирии ликвидирован один из лидеров ИГ, причастный к терактам в разных странах

Иракская служба по борьбе с терроризмом заявила о ликвидации одного из ключевых лидеров террористической группировки ИГ в результате совместной операции с международной коалицией во главе с США на территории Сирии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Согласно информации, в ходе спецоперации был убит Омар Абдул Кадер Бассам, более известный под именем Абдул Рахман Аль-Халаби.

Аль-Халаби стоял за организацией взрыва посольства Ирана в Ливане, а также планировал серию терактов в Европе и США, которые были успешно предотвращены благодаря слаженной работе международных разведслужб.