​В Сирии и Ираке воюют около 20 тыс. иностранцев

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Не менее 20 тыс. иностранцев участвуют в боевых действиях на стороне боевиков в Сирии и Ираке, в частности, за террористическую группировку "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

Как передает Report, такие данные представило Associated Press со ссылкой на документы комитета по национальной безопасности палаты представителей конгресса США.

Отмечается, что на стороне террористов воюют по меньшей мере 3,4 тыс. граждан западных стран.

Согласно документам, 150 граждан США пытались попасть в зону конфликта. Как сообщается, часть лиц были задержаны по пути в Сирию и Ирак, остальные погибли в ходе боевых действий.