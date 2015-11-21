 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Сирии два туркменских села освобождены от террористов

    В результате антитеррористических операций убиты 70 террористов ИГИЛ

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ В результате бомбардировок турецкими и американскими истребителями позиций террористической ИГИЛ на сирийско-турецкой границе два села освобождены от террористов. 

    Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

    Согласно информации, антитеррористическая операция была проведена на севере сирийского города Алеппо, на турецко-сирийской границе, в селах Харджеле и Дельха. Распространена информация об освобождении обоих жилых пунктов от террористов. 

    Как сообщается в информации, оппозиционная режиму Башара Асада туркменская бригада Султан Мурад убила более 70 террористов ИГИЛ.

    Согласно информации, в результате операции при поддержке с воздуха 6 истребителей "F-16", 4 истребителей "F-15" и одного "AC-130" и 3 беспилотников  оппозиционные группы смогли вытеснить террористов из указанных сел. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi