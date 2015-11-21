В Сирии два туркменских села освобождены от террористов

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ В результате бомбардировок турецкими и американскими истребителями позиций террористической ИГИЛ на сирийско-турецкой границе два села освобождены от террористов.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

Согласно информации, антитеррористическая операция была проведена на севере сирийского города Алеппо, на турецко-сирийской границе, в селах Харджеле и Дельха. Распространена информация об освобождении обоих жилых пунктов от террористов.

Как сообщается в информации, оппозиционная режиму Башара Асада туркменская бригада Султан Мурад убила более 70 террористов ИГИЛ.

Согласно информации, в результате операции при поддержке с воздуха 6 истребителей "F-16", 4 истребителей "F-15" и одного "AC-130" и 3 беспилотников оппозиционные группы смогли вытеснить террористов из указанных сел.