​В Сирии боевики обстреливают жилые кварталы Алеппо: есть погибшие

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Сирийские государственные СМИ сообщили, что оппозиция обстреляла жилые кварталы Алеппо ракетами, в результате чего погибли, по меньшей мере, восемь человек и еще несколько были ранены.

Как передает Report, обстрелу подвергся контролируемый правительственными войсками квартал Сулеймание.

Государственные источники сообщили, что обстрел причинил серьезные разрушения, и десятки людей оказались под обломками рухнувших зданий.

Базирующаяся в Лондоне правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights подтвердила обстрел и предупредила, что число жертв возрастет.

Верховный муфтий Сирии Ахмад Бадр ад-Дин Хасун призвал полностью разрушить контролируемые оппозиционерами кварталы Алеппо, из которых были запущены ракеты, и рекомендовал мирным жителям уйти из этих районов.