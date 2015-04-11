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    ​В Сирии боевики обстреливают жилые кварталы Алеппо: есть погибшие

    В результате чего погибли, по меньшей мере, восемь человек

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Сирийские государственные СМИ сообщили, что оппозиция обстреляла жилые кварталы Алеппо ракетами, в результате чего погибли, по меньшей мере, восемь человек и еще несколько были ранены.

    Как передает Report, обстрелу подвергся контролируемый правительственными войсками квартал Сулеймание.

    Государственные источники сообщили, что обстрел причинил серьезные разрушения, и десятки людей оказались под обломками рухнувших зданий.

    Базирующаяся в Лондоне правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights подтвердила обстрел и предупредила, что число жертв возрастет.

    Верховный муфтий Сирии Ахмад Бадр ад-Дин Хасун призвал полностью разрушить контролируемые оппозиционерами кварталы Алеппо, из которых были запущены ракеты, и рекомендовал мирным жителям уйти из этих районов.

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