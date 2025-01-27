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В Сингапуре впервые запустят беспилотные общественные автобусы

В Сингапуре впервые запустят беспилотные общественные автобусы В Сингапуре с середины 2026 года планируют ввести в эксплуатацию беспилотные общественные автобусы.
Другие страны
27 января 2025 г. 14:06
В Сингапуре впервые запустят беспилотные общественные автобусы

В Сингапуре с середины 2026 года планируют ввести в эксплуатацию беспилотные общественные автобусы.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявило правительство Сингапура в понедельник.

Беспилотные автобусы начнут курсировать в нескольких районах в рамках пилотного тестирования их массового внедрения.

“С середины 2026 года автономные автобусы будут работать наряду с существующими автобусными маршрутами, управляемыми водителями. Пилотное тестирование продлится три года”, - уточнили в Управлении наземного транспорта (LTA).

На начальном этапе на маршрут запустят шесть беспилотных автобусов, рассчитанных как минимум на 16 мест. Автобусы в первое время будут работать с водителем на борту в качестве “оператора безопасности”. На следующем этапе работу будет контролировать удаленный оператор безопасности.

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Версия на английском языке Singapore to trial self-driving public buses from mid-2026

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