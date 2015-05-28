​В Сингапуре арестовали подростка, подозреваемого в терроризме

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ В Сингапуре арестовали подростка, который хотел присоединиться к террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ).

Как передает Report, 19-летний подозреваемый обвиняется в планировании проведения терактов в общественных местах.

Арифил Азим Путра Норджайя является одним из самых молодых заключенных террористов в Сингапуре, и первым кто связан с ИГИЛ.

Арест по обвинению в терроризме – это большая редкость для Сингапура, известного своим уровнем стабильности. В Министерстве внутренних дел сообщили, что задержанию способствовали данные о том, что подозреваемый поддерживал связь с представителями ИГ и вел активный поиск маршрутов путешествия в Сирию.

Арифил Азим Путра Норджайя получал сведения от представителей террористической организации о том, как организовать покушение на высокопоставленных чиновников, как сделать взрывчатку, как организовать нападение на важные объекты.