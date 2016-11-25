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    В Синьцзяне произошло землетрясение магнитудой 6,7

    Направленные к зоне землетрясения представители местных властей отметили частичные повреждения домов в уезде Акто

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в 22:24 по пекинскому времени в Кызылсу-Киргизском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на китайская сейсмологическая служба.

    По данным которой в результате удара стихии никто не пострадал.Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. 

    Сильные толчки ощущались также в близлежащем Кашгарском округе. В южной части Синьцзяна на несколько часов было прекращено движение по железной дороге.

    Направленные к зоне землетрясения представители местных властей отметили частичные повреждения домов в уезде Акто. Погибли несколько голов скота.

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