В Синьцзяне произошло землетрясение магнитудой 6,7

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в 22:24 по пекинскому времени в Кызылсу-Киргизском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на китайская сейсмологическая служба.

По данным которой в результате удара стихии никто не пострадал.Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

Сильные толчки ощущались также в близлежащем Кашгарском округе. В южной части Синьцзяна на несколько часов было прекращено движение по железной дороге.

Направленные к зоне землетрясения представители местных властей отметили частичные повреждения домов в уезде Акто. Погибли несколько голов скота.