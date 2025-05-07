В Сикстинской капелле начались выборы Папы Римского

133 кардинала в возрасте до 80 лет вошли в Сикстинскую капеллу, где начался конклав - закрытая кардинальская ассамблея, на которой будет избран новый глава Римско-католической церкви.

133 кардинала в возрасте до 80 лет вошли в Сикстинскую капеллу, где начался конклав - закрытая кардинальская ассамблея, на которой будет избран новый глава Римско-католической церкви. С оглашенной формулой extra omnes ("все вон") кардиналов-выборщиков, каждый из которых может претендовать на папский престол, отрезали от внешнего мира.

Как передает Report, об этом сообщила служба печати Святого престола.

В капелле отключена сотовая и прочая связь. После принесения клятвы о неразглашении (церемонию транслировал потрал Vatican News) уже за закрытыми дверями пройдет первое и единственное до конца дня голосование.

Утром в соборе Святого Петра состоялась торжественная месса во имя успеха конклава, которую возглавил декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре, не участвующий в конклаве в силу возраста (91 год). В своей проповеди он отметил сложность времен и большие ожидания в этот момент от церкви и Папы Римского, который "должен разбудить совесть общества".

На предшествовавших конклаву собраниях (конгрегации), в которых участие принимали все кардиналы (не только выборщики), были обозначены основные характеристики понтифика. Предстоятель Римско-католической церкви должен быть истинным пастырем, лидером, который знает, как выйти за рамки одной лишь католической церкви, способствуя диалогу и построению отношений с другими религиозными и культурными мирами. Отмечалось также, что понтифик, как и следует из этимологии самого происходящего из латыни слова, должен быть способным стать мостом и проводником, облегчать общение в момент, когда человечество дезориентировано и переживает кризис мирового порядка.

По имеющимся данным, за время понтификата Франциска (2013-2025) число католиков в мире увеличилось с 1,25 до 1,39 млрд. Этот прирост в основном произошел за счет отдаленных от Ватикана уголков мира - стран Азии и Африки, тогда как в Европе наблюдается кризис веры и традиционных ценностей, отмечают местные наблюдатели. Однако неизвестно, предпочтут ли кардиналы избрать Папу "с края света", как называл себя аргентинец Франциск, или остановятся на центральности Европы. 52 из 133 присутствующих на конклаве кардиналов - европейцы. Определенной поддержкой пользуются итальянцы Пьетро Паролин, занимавший пост государственного секретаря (главы правительства) при Франциске, и глава Конференции итальянских епископов Маттео Дзуппи.

На площади Святого Петра собираются верующие, чтобы присутствовать при выходе дыма из трубы печки, установленной в Сикстинской капелле. Именно он - белый - возвещает о том, что выбор сделан. По данным римских властей, которые обеспечивают безопасность, на площади ожидается до 250 тыс. человек. Это примерно столько же, сколько пришли на площадь на похороны Папы Римского Франциска 26 апреля. К обеспечению безопасности привлечены 4 тыс. полицейских и военных и три тысячи добровольцев.