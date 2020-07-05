В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих, погибла женщина

Женщина скончалась в больнице из-за полученных травм после того, как ее сбил автомобиль во время акции протеста в американском городе Сиэтл, штат Вашингтон, еще один человек серьезно пострадал.

Женщина скончалась в больнице из-за полученных травм после того, как ее сбил автомобиль во время акции протеста в американском городе Сиэтл, штат Вашингтон, еще один человек серьезно пострадал.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местная газета Seattle Times со ссылкой на медиков.

Двадцатичетырехлетняя жительница Сиэтла Саммер Тейлор скончалась в медицинском центре Harborview. Еще одна участница демонстраций, 32-летняя Диаз Лав из Портленда, штат Орегон, находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии.

Как сообщает газета, водитель въехал в толпу демонстрантов на частично перекрытой проезжей части. Он был задержан.

Отмечается, что в субботу в Сиэтле прошла акция протеста против расизма и в поддержку прав женщин.