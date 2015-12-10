​В Сиднее в ходе антитеррористического рейда задержаны два человека

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В Сиднее во время антитеррористического рейда задержали двух человек. Одному из них 15 лет.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Федеральная полиция провела обыски по меньшей мере в двух домах в Бэнкстауне - западном районе Сиднея, где проживает много выходцев из ближневосточных стран.

В одном из домов ранее проживал Талал Аламеддин, обвинённый в октябре в содействии убийству гражданского сотрудника полиции. П

По версии следствия, Аламеддин купил оружие, которое затем оказалось в руках 15-летнего подростка Фархада Джабара, застрелившего сотрудника полицейской бухгалтерии. Власти объявили это преступлением терактом, поскольку действия убийцы были политически мотивированными.