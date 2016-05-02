​В Сиднее сгорела македонская православная церковь

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Пожар произошел в македонской православной церкви в австралийском Сиднее, пострадали несколько пожарных и два пациента дома престарелых. Как передает Report, об этом сообщает издание Australian.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, менее чем через 12 часов после пасхальной службы. С огнем боролись около 60 пожарных. Из расположенного неподалеку дома престарелых были эвакуированы примерно 60 постояльцев, двое из которых пострадали от дыма. Здание дома престарелых в ходе пожара получило повреждения.

Несколько сотрудников пожарной службы получили травмы от кирпичей, выпавших из стен церкви.

"Все окна с одной стороны церкви треснули от жара, но пожарные хорошо сделали свою работу, иначе пламя могло перекинуться на дом престарелых", — цитирует Australian представителя пожарно-спасательной службы Грега Маллинса.

Дороги в районе сгоревшей церкви остаются перекрытыми. Причины возникновения пожара расследуются.