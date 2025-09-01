    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    В Сиднее неизвестный врезался на автомобиле в ворота консульства РФ

    • 01 сентября, 2025
    • 15:14
    В Сиднее неизвестный врезался на автомобиле в ворота консульства РФ

    В Сиднее неизвестный врезался на автомобиле в ворота консульства РФ в Австралии.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Полиция сообщила, что подозреваемый был арестован и ему предъявлены обвинения в уничтожении имущества и хранении холодного оружия. В правоохранительных органах также отметили, что водитель перелез через забор и проник на территорию, а затем вернулся к своему автомобилю.

    О мотивах правонарушителя не сообщается.

