В Сиднее неизвестный врезался на автомобиле в ворота консульства РФ в Австралии.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Полиция сообщила, что подозреваемый был арестован и ему предъявлены обвинения в уничтожении имущества и хранении холодного оружия. В правоохранительных органах также отметили, что водитель перелез через забор и проник на территорию, а затем вернулся к своему автомобилю.

О мотивах правонарушителя не сообщается.