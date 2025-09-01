Sidneydə naməlum şəxs avtomobili Rusiya konsulluğuna çırpıb
Digər ölkələr
- 01 sentyabr, 2025
- 15:23
Sidneydə naməlum şəxs idarə etdiyi avtomobili Rusiyanın Avstraliyadakı konsulluğunun darvazasına çırpıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.
Polis bildirib ki, şübhəli şəxs həbs edilib və ona əmlakı məhv etmə və soyuq silah saxlama ittihamları irəli sürülüb. Qeyd olunub ki, sürücü hasardan aşaraq əraziyə daxil olub, daha sonra isə avtomobilinə qayıdıb.
Onun hərəkətlərinin motivləri barədə məlumat verilməyib.
Son xəbərlər
16:22
ICPC prezidenti Bakını "planetin ən ağıllı şəhəri" adlandırıbMaliyyə
16:12
Bakıda ICPC-nin 49-cu dünya finalı keçirilirMaliyyə
16:09
Lotereyada iştirak et, Evini "OBA" ilə doldur!Biznes
16:08
"Çelsi" iki yarımmüdafiəçisi ilə bağlı qərar veribFutbol
16:03
"YouTube" son 3 ayda Azərbaycandakı bazar payının 72 %-ni itiribİKT
16:00
Beyləqanda yanğına səbəb olan şəxs məsuliyyətə cəlb olunubHadisə
15:58
İlham Əliyev: Azərbaycanla Çin arasında vizanın ləğv edilməsi turizmin inkişafına təkan verirXarici siyasət
15:58
Azərbaycan boksçuları Qazaxıstanda beynəlxalq turnirdə iştirak edəcəkFərdi
15:58