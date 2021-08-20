В Сиднее продлили карантин на фоне роста числа заболевших COVID-19

Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс, административным центром которого является Сидней, выявили в минувшие сутки 644 случая заражения коронавирусом и четыре смерти, связанные с COVID-19. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, глава правительс

Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс, административным центром которого является Сидней, выявили в минувшие сутки 644 случая заражения коронавирусом и четыре смерти, связанные с COVID-19. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, глава правительства региона Глэдис Береджиклян, из-за продолжающегося роста числа инфицированных объявила, что санитарные ограничения на территории штата будут ужесточены.

"Мы продлеваем карантин еще на месяц и вводим дополнительные меры в ряде районов", - сказала Береджиклян, отметив, что данные решения являются "крайней мерой" и они будут действовать, пока власти не зафиксируют "эффект от масштабной вакцинации, проведенной в регионе в последние недели".

В числе новых ограничений, вступающих в силу с 23 августа требование носить маску за пределами дома и комендантский час, который будет действовать с 21:00 до 05:00 в 12 районах мегаполиса, где зафиксировано наибольшее число заразившихся.

По данным регионального министерства здравоохранения, общее число заболевших с 16 июня, когда в штате была зафиксирована вспышка, выросло до более чем 8,5 тыс., умерли 65 инфицированных. Госпитализированы 470 заразившихся, 80 из них помещены в палаты интенсивной терапии.