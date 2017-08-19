В Австралии автомобиль въехал в посетителей торгового центра, семеро пострадали

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ В Сиднее автомобиль въехал в группу посетителей торгового центра Chatswood Mall, в результате чего пострадали семь человек, сообщает Report со ссылкой на ABC Australia.

Инцидент произошел около выхода из торгового центра. Полиция квалифицировала его как несчастный случай.

Медики оказывают помощь семи пострадавшим на месте происшествия, готовят шестерых из них к госпитализации. Пострадал в том числе ребенок в коляске.

По данным издания The Sydney Morning Herald, водитель дает показания полиции.