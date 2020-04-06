В Швейцарии число заразившихся COVID-19 превысило 20 тысяч

Количество заразившихся коронавирусом за сутки в Швейцарии впервые за три недели достигло рекордно низких показателей и в понедельник составило 552, скончались 25 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в понедельник Федеральный офис общественного здравоохранения страны.

Согласно официальным данным на 6 апреля, в Швейцарии зарегистрировано 21 652 зараженных новым коронавирусом, прирост пациентов за сутки составил 552 человека.От заболевания скончались 25 человек, теперь их 584.