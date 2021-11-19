О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Швейцарии заявили о приходе пятой волны COVID-19

В Швейцарии заявили о приходе пятой волны COVID-19 В Швейцарию пришла уже пятая волна пандемии COVID-19, заявил в четверг на пресс-конференции глава минздрава страны Алесен Бер, но добавил, что не видит необходимости в введении новых ограничений.
Другие страны
19 ноября 2021 г. 06:41
В Швейцарии заявили о приходе пятой волны COVID-19

В Швейцарию пришла уже пятая волна пандемии COVID-19, заявил в четверг на пресс-конференции глава минздрава страны Алесен Бер, но добавил, что не видит необходимости в введении новых ограничений.

Как передает Report со ссылкой на Guardian, министр сказал, что развитие эпидемии будет зависеть от поведения всех швейцарцев.

Издание напомнило, что за месяц суточный прирост заболеваемости в Швейцарии вырос вчетверо. По данным счетчика Worldometers, за сутки в стране выявили 6 017 новых случаев заражения коронавируса. На прошлой неделе число госпитализаций с коронавирусом выросло к предыдущей неделе на четверть, смертность на 80% - 53 летальных исхода за неделю.

Берсе отметил, что рост заболеваемости его тревожит, тем, что в стране слишком много взрослых без иммунитета к COVID-19. Сейчас в стране полностью привиты 65% населения, на конец июля таких было 50%, на конец апреля - 10%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsveçrə koronavirusun 5-ci dalğasının başladığını açıqlayıb

Самое читаемое

Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
13 ноября 2021 г. 14:20
Вашингтон создает новый альянс. Уже под прикрытием демократии
Вашингтон создает новый альянс. Уже под прикрытием демократии
13 ноября 2021 г. 11:33
Эльман Рустамов: Рост цен на некоторые продукты ускорился
Эльман Рустамов: Рост цен на некоторые продукты ускорился
16 ноября 2021 г. 12:33
В Азербайджане умер известный ученый
В Азербайджане умер известный ученый
13 ноября 2021 г. 22:23
ЧМ-2022: Уэльс разгромил дома сборную Беларуси
ЧМ-2022: Уэльс разгромил дома сборную Беларуси
14 ноября 2021 г. 05:28
ЧМ-2022: Сборная Нидерландов упустила победу над Черногорией
ЧМ-2022: Сборная Нидерландов упустила победу над Черногорией
14 ноября 2021 г. 03:31
В Баку произошел пожар в жилом доме, 10 человек были эвакуированы
В Баку произошел пожар в жилом доме, 10 человек были эвакуированы
13 ноября 2021 г. 23:36
ВС 22 стран в Париже договорились сократить негативное влияние на экологию
ВС 22 стран в Париже договорились сократить негативное влияние на экологию
13 ноября 2021 г. 22:46
ЧМ-2022: Турция разгромила сборную Гибралтара
ЧМ-2022: Турция разгромила сборную Гибралтара
13 ноября 2021 г. 23:44
ЧМ-2022: Франция разгромила Казахстан и оформила путёвку
ЧМ-2022: Франция разгромила Казахстан и оформила путёвку
14 ноября 2021 г. 01:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi