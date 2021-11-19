В Швейцарии заявили о приходе пятой волны COVID-19

В Швейцарию пришла уже пятая волна пандемии COVID-19, заявил в четверг на пресс-конференции глава минздрава страны Алесен Бер, но добавил, что не видит необходимости в введении новых ограничений.

В Швейцарию пришла уже пятая волна пандемии COVID-19, заявил в четверг на пресс-конференции глава минздрава страны Алесен Бер, но добавил, что не видит необходимости в введении новых ограничений.

Как передает Report со ссылкой на Guardian , министр сказал, что развитие эпидемии будет зависеть от поведения всех швейцарцев.

Издание напомнило, что за месяц суточный прирост заболеваемости в Швейцарии вырос вчетверо. По данным счетчика Worldometers, за сутки в стране выявили 6 017 новых случаев заражения коронавируса. На прошлой неделе число госпитализаций с коронавирусом выросло к предыдущей неделе на четверть, смертность на 80% - 53 летальных исхода за неделю.

Берсе отметил, что рост заболеваемости его тревожит, тем, что в стране слишком много взрослых без иммунитета к COVID-19. Сейчас в стране полностью привиты 65% населения, на конец июля таких было 50%, на конец апреля - 10%.