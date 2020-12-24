В Швейцарии выявили "британский" штамм коронавируса

Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса выявлены в Швейцарии, положительные результаты дали пробы двух жителей Великобритании.

Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса выявлены в Швейцарии, положительные результаты дали пробы двух жителей Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Федеральный офис общественного здравоохранения страны.

По данным ведомства, после того как новый штамм COVID-19 выявили в Великобритании, Швейцария оперативно приняла меры по обнаружению каких-либо мутаций в вирусе. Различные образцы от людей с положительным результатом на коронавирус в настоящее время секвенируются на предмет возможной мутации, отмечается в сообщении.

"Рассматриваемая мутация может быть обнаружена в двух образцах от людей с положительным результатом. Эти люди проживают в Великобритании и дали положительный результат на коронавирус в Швейцарии. Секвенирование образцов проводили в Национальном справочном центре новых вирусных заболеваний в Женеве", - говорится в сообщении.

Уточняется, что имена инфицированных известны, власти также уведомили соответствующие кантоны о возможной циркуляции там "более заразного" штамма коронавируса.