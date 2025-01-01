В Швейцарии вступил в силу запрет на ношение паранджи и никаба

Власти Швейцарии с 1 января 2025 года запретили носить в общественных местах одежду и предметы гардероба, полностью скрывающие лицо, в том числе паранджу и никаб.

Власти Швейцарии с 1 января 2025 года запретили носить в общественных местах одежду и предметы гардероба, полностью скрывающие лицо, в том числе паранджу и никаб.

За нарушение запрета предусмотрены штрафы в размере от 100 до 1 тыс. швейцарских франков (от $110,2 до $1 102), передает Report со ссылкой на ТАСС.

Население Швейцарии проголосовало по соответствующей инициативе на референдуме в марте 2021 года. В поддержку запрета тогда высказались 51,2% участников опроса. Ранее данное ограничение действовало только на региональном уровне в кантонах Санкт-Галлен и Тичино.

Запрет коснется такой одежды мусульманских верующих, как никаб и паранджа, а также балаклав, которые носят футбольные фанаты. Их теперь запрещено носить в магазинах, ресторанах, госучреждениях и общественном транспорте. При этом предметы одежды, закрывающие лицо, по-прежнему можно будет надевать в местах отправления культа, на карнавалах или в целях защиты от холода.

По словам президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, запрет коснется лишь незначительной части проживающих в Швейцарии 400 тыс. мусульман. Из них, как отметила политик, никаб носят лишь порядка 20-30 женщин.

С введением запрета Швейцария присоединилась к списку европейских стран, в которых аналогичные правила уже действуют. В их число входят Австрия, Бельгия, Болгария, Дания и Нидерланды. Первой запрет на ношение скрывающих лицо одежд ввела Франция в 2011 году.