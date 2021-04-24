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В Швейцарии впервые выявили индийский штамм коронавируса

В Швейцарии впервые выявили индийский штамм коронавируса Отмечается, что ведутся консультации по поводу включения Индии в список эпидемиологически опасных стран
Другие страны
24 апреля 2021 г. 14:47
В Швейцарии впервые выявили индийский штамм коронавируса

Первый случай заражения индийским штаммом коронавируса зарегистрирован в Швейцарии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу Федеральный офис общественного здравоохранения Конфедерации.

"Первый случай индийского варианта COVID-19 был обнаружен в Швейцарии. Речь идет о пассажире, прибывшем через транзитный аэропорт", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Отмечается, что ведутся консультации по поводу включения Индии в список эпидемиологически опасных стран.

Новый штамм B.1.618 является второй линией коронавируса, которая была выявлена из Индии, первой была B.1.617, также известная как вариант коронавируса с двойной мутацией

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