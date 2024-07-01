В Швейцарии сообщили еще о двух погибших из-за непогоды

Два человека погибли и по меньшей мере один пропал без вести в результате вызванных сильными дождями наводнения и оползня в кантоне Граубюнден на юго-востоке Швейцарии.

Два человека погибли и по меньшей мере один пропал без вести в результате вызванных сильными дождями наводнения и оползня в кантоне Граубюнден на юго-востоке Швейцарии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Neue Zurcher Zeitung.

Сообщается, что на прошлой неделе четверо жителей Граубюндена числились пропавшими без вести. С тех пор там были обнаружены тела мужчины и женщины, еще одна женщина была обнаружена живой под завалами в горах. Она была доставлена в больницу с травмами. Один человек до сих пор числится пропавшим без вести.

Власти Граубюндена также сообщили, что несколько десятков жителей кантона были эвакуированы из своих домов. Особенно от наводнения пострадал район долины Мезокко в Альпах.

30 июня полиция кантона Тичино на юге Швейцарии сообщила, что там вследствие оползня погибли два человека, еще один пропал без вести. Правоохранители кантона Вале, в свою очередь, заявили об эвакуации нескольких сотен людей из-за выхода из берегов реки Роны. Кантональное правительство объявило режим "особого положения". На горном курорте Церматт затоплено несколько улиц - протекающая через этот город река Виспа также вышла из берегов. Курорт оказался отрезанным от внешнего мира, поскольку автомобильное и железнодорожное сообщение с ним закрыто.