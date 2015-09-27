​В Швейцарии сгорел приют для беженцев

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В швейцарском городе Кальтбрун сегодня ночью сгорел приют для беженцев из стран Ближнего Востока, где в это время присутствовали 14 человек.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили в полиции кантона Санкт-Галлен, никто не пострадал.

По утверждению судмедэкспертов и полицейских, пожар вспыхнул внутри дома. Признаков поджога они не обнаружили. Сообщается, что с пожаром в течение двух часов боролись более 70 пожарных.

В полиции также сообщили, что сейчас решается вопрос, куда поселить всех 24 мигрантов, который остались без крыши над головой. Пока же их временно определили в объект гражданской обороны, который находится на территории местной школы.