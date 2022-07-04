О нас

В Швейцарии ожидают усиления миграционного давления на Европу

В Швейцарии ожидают усиления миграционного давления на Европу Миграционное давление на Европу будет усиливаться, в том числе из-за сложной экономической ситуации в Северной Африке.
Другие страны
4 июля 2022 г. 07:41
В Швейцарии ожидают усиления миграционного давления на Европу
Courtesy İmage

Миграционное давление на Европу будет усиливаться, в том числе из-за сложной экономической ситуации в Северной Африке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в интервью, опубликованном в воскресенье в газете Blick, министр юстиции и полиции Швейцарии Карин Келлер-Суттер.

Она сообщила о растущей миграции в Швейцарию "из третьих стран". "Миграционное давление на Европу, судя по всему, должно продолжить расти из-за экономической ситуации, в частности в Северной Африке", - сказала министр. "Мы живем в эпоху, когда кризисы не следуют друг за другом, а накладываются друг на друга", - добавила глава ведомства.

Отвечая на вопрос о том, к чему еще следует готовиться, Келлер-Суттер отметила, что "осенью может вернуться ковид и цифры (заболеваемости и смертности) уже растут". "Параллельно с этим угрозу представляет энергетический кризис. Из-за прерванных цепочек поставок становится меньше важных товаров. К этому добавляется инфляция", - напомнила она, добавив, что "экономическая ситуация в мире давно не была столь уязвимой". "Поэтому, естественно, я спрашиваю себя, как долго продлится солидарность с мигрантами в случае рецессии в Европейском союзе", - поделилась министр.

Келлер-Суттер сообщила, что на настоящий момент Швейцария приняла у себя 57,8 тыс беженцев с Украины. В последнее время, однако, к властям поступает все меньше просьб от них о предоставлении специального вида на жительство "S", дающего право оставаться в Швейцарии в течение года с правом трудоустройства. Вместе с тем, по мнению министра, ситуация может измениться. "Положение в Украине может существенно ухудшиться предстоящей зимой, если поставки энергии и продовольствия не будут больше гарантированы", - подчеркнула она. Если нечем будет отапливать дома зимой и, если не будет хватать продовольствия, люди могут быть вынуждены "найти убежище в одной из стран Западной Европы", заключила Келлер-Суттер.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2
Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2
28 июня 2022 г. 09:29
Авиакомпания Lufthansa не исключила дальнейшую отмену рейсов
Авиакомпания Lufthansa не исключила дальнейшую отмену рейсов
28 июня 2022 г. 16:33
В Загатале селевые потоки затопили дома
ФотоВ Загатале селевые потоки затопили дома
29 июня 2022 г. 10:23
В Азербайджане еще 36 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане еще 36 человек заразились коронавирусом
29 июня 2022 г. 16:37
Азербайджан за 5 месяцев продал хлопковой ваты на 124 млн долларов
Азербайджан за 5 месяцев продал хлопковой ваты на 124 млн долларов
1 июля 2022 г. 13:04
«Реал» не будет предлагать Асенсио новый контракт
«Реал» не будет предлагать Асенсио новый контракт
1 июля 2022 г. 21:19
Таиланд закупает партию израильских БПЛА Hermes-900
Таиланд закупает партию израильских БПЛА Hermes-900
2 июля 2022 г. 12:06
Президент Узбекистана вылетел в Нукус, где накануне произошли беспорядки
Президент Узбекистана вылетел в Нукус, где накануне произошли беспорядки
2 июля 2022 г. 18:52
В Пакистане при падении автобуса в овраг погибли не менее 19 человек
В Пакистане при падении автобуса в овраг погибли не менее 19 человек
3 июля 2022 г. 13:41
В Каспийское море выпустили 11 млн экземпляров кутума
В Каспийское море выпустили 11 млн экземпляров кутума
4 июля 2022 г. 02:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi