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    В Швейцарии обнаружены обломки пропавшего в ходе учений военного самолета

    Самолет разбился недалеко от перевала Зустен в Швейцарских Альпах

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Поисковые службы Швейцарии обнаружили обломки военного самолета F/A-18C Hornet, пропавшего накануне во время учений. 

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства обороны страны.

    В сообщении отмечается, что самолет разбился недалеко от перевала Зустен в Швейцарских Альпах. Поискам препятствовали плохие погодные условия в горах. Спасатели до сих пор продолжают поиски пилота, его судьба неизвестна.

    F/A-18 Hornet - палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик, разработанный в 1970-х годах.

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