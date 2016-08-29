Баку. 29 Августа. REPORT.AZ/ В Швейцарии объявили о повышенной террористической угрозе.

Как передает Report, об этом рассказывает министр обороны Швейцарии Ги Пармелен.

"Даже до терактов этого лета (во Франции, Бельгии, Германии и других странах, – ред.) все исследования свидетельствовали о повышенной угрозе", – сказал он..

"Это наш долг – обеспечивать безопасность данных представительств, но также и безопасность наших сограждан, которые случайно оказались не в том месте и не в то время", – добавляет он.

Также Пармелен рассказал, что неустойчивая ситуация держится не только в Швейцарии, но и во всем мире.