​В Швейцарии неизвестный ранил в поезде 7 человек

Баку. 13 Августа. REPORT.AZ/ Человек, вооруженный ножом, совершил нападение на пассажиров поезда на северо-востоке Швейцарии в кантоне Санкт-Галлен.

Как сообщает Report со ссылкой на ББС, мужчина также устроил пожар в вагоне.

В результате ранения получили семь человек. Все они были госпитализированы с ножевыми ранениями и ожогами. Среди пострадавших - шестилетний ребенок.

Сам нападавший также был отправлен в больницу. Сообщается, что это швейцарец 27-и лет. Другой информации о его личности пока нет.

В районе места происшествия проводится полицейская операция, в воздух подняты вертолеты экстренных служб.

Мотивы преступника сейчас устанавливаются.