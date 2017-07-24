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    В Швейцарии назвали имя мужчины, который напал на людей с бензопилой

    В последнее время мужчина жил в кантоне Граубюнден

    Баку. 24 июль. REPORT.AZ/ Полиция Швейцарии назвала имя мужчины, который набросился на людей с бензопилой. Им оказался Франц Вроузис, который родился 20 октября 1969 года. Как сообщает Blick со ссылкой на полицию, в последнее время мужчина жил в кантоне Граубюнден.

    Он был дважды судим, в 2014 и 2016 годах.

    Сейчас по факту нападения с бензопилой возбуждено уголовное дело, поиски злоумышленника продолжаются.

    В полиции отметили, что мужчина может быть крайне агрессивен. 

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