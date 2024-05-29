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В Швеции задержали 15 студентов за участие в акции против Израиля

В Швеции задержали 15 студентов за участие в акции против Израиля Шведская полиция задержала в Стокгольме около 15 участников студенческой акции против действий Израиля в секторе Газа.
Другие страны
29 мая 2024 г. 19:17
В Швеции задержали 15 студентов за участие в акции против Израиля

Шведская полиция задержала в Стокгольме около 15 участников студенческой акции против действий Израиля в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, акция прошла у здания Королевского технологического университета (КТH) в Стокгольме.

Согласно информации, были задержаны от 10 до 15 человек, 3 взяты под арест, всем им инкриминируется нарушение общественного порядка путем несанкционированного публичного собрания.

Кроме того, некоторым предъявлены обвинения в вандализме и нарушении запрета на ношение масок.

Поводом для демонстрации стало посещение КТН лидером Христианско-демократической партии Эббой Буш, которая накануне, во время кампании перед выборами в Европарламент, заявила о необходимости высылки на родину проживающих в ЕС выходцев из мусульманских стран, отказывающихся жить в соответствии с европейскими ценностями.

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