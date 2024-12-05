В Швеции возле резиденции кронпринцессы задержан мужчина с ножом

Полиция Стокгольма задержала мужчину с ножом у резиденции наследной принцессы Виктории в парке Хага.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Aftonbladet.
Инцидент произошел 4 декабря вечером.
"Мужчина находился в этом районе и вел себя странно, поэтому его проверили. Обнаружен нож", - сообщил представитель столичной полиции Пер Фальстрем.
По информации издания, при себе у мужчины также были наручники, скотч, защитная маска, макет пистолета, а также список с именами нескольких руководителей известной компании.
Задержанного подозревают в нарушении запрета на ношение ножей и подготовке к нападению. Сейчас он находится под арестом. Королевский двор подтвердил информацию о задержании мужчины с ножом.