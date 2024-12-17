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В Швеции ужесточат правила получения убежища

В Швеции ужесточат правила получения убежища Правительство Швеции и поддерживающая его партия "Шведские демократы" (ШД) подготовили законопроект, ужесточающий правила получения убежища.
Другие страны
17 декабря 2024 г. 18:34
В Швеции ужесточат правила получения убежища

Правительство Швеции и поддерживающая его партия "Шведские демократы" (ШД) подготовили законопроект, ужесточающий правила получения убежища.

Как передает Report, об этом в ходе пресс-конференции рассказал министр по вопросам миграции Юхан Форсель.

Согласно их предложению, лица, получившие отказ, могут повторно подать заявление на предоставление убежища лишь через пять лет, в течение которых они не могут находиться на территории королевства.

"Мы считаем, что эти предложения повысят возвращение на родину лиц, которым отказано в предоставлении убежища. Мы также полагаем, что это сократить число безосновательных заявлений на получение убежища", - пояснил он.

Дополнения в законодательство должны вступить в силу 1 апреля 2025 года.

"Больше не будет стимулов оставаться нелегально в Швеции, чтобы переждать срок действия решения об отказе и затем получить разрешение на новое рассмотрение дела", - заявил на встрече с прессой спикер ШД по вопросам миграции Людвиг Асплинг.

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