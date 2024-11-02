В Швеции усиливают борьбу с нелегалами

Правительство Швеции усиливает борьбу с так называемым теневым обществом - лицами, проживающими в Швеции без законных оснований.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Число нелегалов в стране оценивается в 107-185 тыс. человек.

"Я полагаю, есть все основания считать, что в Швеции без разрешения проживают более ста тысяч человек", - отметил министр по вопросам миграции Йохан Форсселль.

В правительственной канцелярии создана специальная группа для сбора данных о таких лицах от разных государственных ведомств, сотрудникам которых предполагается вменить в обязанность сообщать о нелегальных мигрантах.

Такой подход вызвал в обществе многочисленную критику. Многие называют эту инициативу "законом о доносительстве".

Форсселль в свою очередь указывает на то, что живущие в "теневом обществе", в том числе дети, находятся в уязвимом положении и могут подвергнуться разного рода угрозам и "использованию". С другой стороны, некоторые из них могут представлять угрозу национальной безопасности.

Через несколько недель заключение по результатам изучения вопроса об "обязанности информировать" должно лечь правительству на стол.