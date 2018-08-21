В Швеции упал истребитель после столкновения с птицей

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Шведский истребитель Jas 39 Gripen потерпел крушение утром на юге Швеции после столкновения с птицей, пилот не пострадал, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В ВС Швеции отметили, что в ходе инцидента Jas 39 Gripen столкнулся с птицей близ лётной флотилии F17 в провинции Блекинге.

По информации ведомства, пилот смог покинуть самолет, он чувствует себя хорошо и доставлен для осмотра в больницу. Истребитель упал в лесной зоне.