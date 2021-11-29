В Швеции сообщили о первом случае заражения штаммом "омикрон"

Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса подтвержден в Швеции.

Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса подтвержден в Швеции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявляет управление здравоохранения страны.

Речь идет о путешественнике, который недавно побывал на юге Африки.

"Вариант был обнаружен в образце, взятом чуть более недели назад у человека, проживающего в южном регионе Сконе. Этот человек недавно вернулся из Южной Африки, и образец был секвенирован в рамках продолжающегося национального мониторинга SARS-CoV-2", - поясняется в сообщении.

С пятницы в связи с выявлением нового варианта коронавируса B.1.1.529 власти Швеции рекомендуют побывавшим в ЮАР и шести соседних странах сдать тест (даже в случае отсутствия симптомов). Также путешествующим советуют сдать новый тест через пять дней.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность у ВОЗ. Сразу несколько изменений в шиповидном белке вируса потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, штамм "омикрон" потенциально может распространяться быстрее других.