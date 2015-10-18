​В Швеции сгорел третий за неделю пункт приема беженцев

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Здание бывшей школы в коммуне Кунгсбака провинции Халланд на юго-западе Швеции, в котором должны были разместить беженцев, сгорело минувшей ночью.

Как передает Report, об этом сообщило Шведское телеграфное бюро.

В тушении пожара были задействованы три пожарных бригады. Полиция оцепила место происшествия. Причины возгорания устанавливаются.

Здание в Кунгсбаке сгорело всего через день после поджога бывшей школы в коммуне Юнгбю на юге страны, где также планировалось разместить беженцев. В минувшую среду сгорел барак в Арлёве (южная провинция Сконе), который местные власти переоборудовали в центр размещения подростков-мигрантов, прибывающих в Швецию без родителей. Он должен был быть открыт на следующий день после пожара.